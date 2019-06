Trump kallar Londons borgarmeister og Corbyn for negative krefter

utenriks

Theresa May innleidde pressekonferansen med å hylle forholdet til USA, men ho nemnde òg usemjer om atomavtalen med Iran og klimaavtalen då ho heldt det som blir den siste felles pressekonferansen hennar med Trump.

– Eg har alltid snakka ope med deg, Donald, når vi har ulike tilnærmingar, og du har gjort det same med meg, sa May, som understreka at dei to ofte har felles mål, men ulike tankar om korleis målet skal nåast.

Trump sjølv innleidde med å takke dronning Elizabeth.

– Eg vil takke dronning Elizabeth for ein nydeleg middag. Ho er ei fantastisk kvinne, det var veldig spesielt, sa Trump før han òg takka May for den varme velkomsten.

Det første spørsmålet frå pressa handla om Londons borgarmeister Sadiq Khan, som Trump har kalla ein «iskald tapar» som følgje av at Khan er imot statsbesøket.

Trump svarte med å kalle Khan ei «negativ kraft», og han tok opp att at han meiner borgarmeisteren gjer ein dårleg jobb. Han kalla òg Labour-leiar Jeremy Corbyn for ei negativ kraft. Trump hevda vidare at Corbyn hadde bedt om eit møte, noko presidenten avslo.

Pressekonferansen mellom den amerikanske presidenten og den avtroppande britiske statsministeren føregjekk i det britiske utanriksdepartementet. Også Trumps kone Melania og fleire av Trumps barn var til stades.

(©NPK)