Ny politisk strid om våpenlover i USA etter ny masseskyting

Northam, som er ein demokratisk guvernør, vil ikkje få ein enkel veg til våpenreformer i Virginia, der tolv vart skotne og drepne førre veke. Delstatsforsamlinga i Virginia er våpenvennleg og republikansk-kontrollert.

Northam vil likevel be alle medlemmer i forsamlinga stemme over våpenforslaget hans, slik at posisjonen deira i saka kan bli offentleg kjent. På den måten ønsker Northam å unngå at medlemmene kan drepe lovforslaget i stille i underkomitear. Forsamlingsmøtet er i slutten av juni.

– Landet vil følgje med. Eg vil be om stemmer og lovar, ikkje tankar og bønn, seier Northam.

Politisk strid

Guvernøren vil forby våpenmagasin med stor kapasitet og lyddemparar på skytevåpen. Han vil òg innføre obligatorisk og universell bakgrunnssjekk av våpenkjøparar og eit tak på eitt handvåpenkjøp per månad per person.

Samtidig ønsker Northam ei «raudt flagg»-lov som tillèt at styresmaktene kan konfiskere våpen frå personar som kan utgjere ein trussel.

Republikanaren Kirk Cox avfeiar forslaget frå Northam som «forhasta og mistenksamt». Cox seier at republikanarar heller ønsker strengare straffer for menneske som bruker skytevåpen til å gjere lovbrot.

– Vi meiner at det å handtere våpenvald byrjar med å halde kriminelle ansvarleg for handlingane sine, framfor å avgrense rettane til lovlydige borgarar, seier Cox.

– Northam vel politisk posering framfor løysingar, meiner republikanaren Tommy Norment.

Massedrap

Fredag skaut og drap ein 40 år gammal mann tolv av kollegaene sine i Virginia Beach i USA. Han skal ha sagt opp jobben i ein e-post berre timar før. Han vart skoten av politiet og vart erklært død på sjukehus.

Skytinga på fredag var masseskyting nummer 150 i USA i år, som i snitt dermed skjer nesten dagleg, viser statistikk frå organisasjonen Gun Violence Archive.

I fjor var det 340 slike masseskytingar, der fire eller fleire personar blir skotne eller drepne.

5.811 menneske er drepne med skytevåpen i USA i år, medan drygt 11.000 er såra. USA er det landet i verda med flest skytevåpen i privat eige.

