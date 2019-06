Storslegen markering av D-dagen

utenriks

Trump las utdrag frå ein tale dåverande president Franklin D. Roosevelt heldt 6. juni 1944, ei bønn for soldatane som deltok i den allierte invasjonen av det tyskokkuperte Frankrike.

Frankrikes president Emmanuel Macron takka dei allierte på vegner av landet sitt før han las eit brev frå ein fransk motstandskjempar, som vart avretta berre 16 år gammal. Også den avtroppande britiske statsministeren Theresa May las frå eit brev frå ein britisk kaptein. Minna til veteranane og offera til soldatane vart det viktigaste innslaget i markeringa.

Tysklands statsminister Angela Merkel var blant tilhøyrarane. Det var òg vår eigen statsminister Erna Solberg (H).

Mellom tekstutdraga var det framføring av dans og slagerar frå 40-talet, og skodespelarar framførte utdrag frå planlegginga av landgangen.

Dronninga: Vi er seige

Den britiske dronninga Elizabeth var naturlegvis også til stades. 93-åringen jobba som bilmekanikar under krigen og påpeika i talen sin at mange nok trudde at 60-årsmarkeringa ville bli den siste ho kom til å delta i.

– Men krigsgenerasjonen, generasjonen min, er seige, og eg gler meg over å vere saman med dykk i Portsmouth i dag, sa ho.

Meir enn 300 veteranar over 90 år deltar når 75-årsdagen for D-dagen blir markert i Storbritannia og Frankrike onsdag og torsdag. Men for mange av dei blir det siste gong. Vissa heng tungt over markeringane om at tida snart vil komme der ingen er igjen.

Tidsvitna forsvinn

Då kviler det eit større ansvar på alle andre for å halde krigshistoria levande, understrekar statsminister Erna Solberg.

– For meg er det ei stor ære å få vere med på dette og representere Noreg. Dette er ein av dei store augneblinkane i det som er den moderne historia vår, starten på det som vart frigjeringa av Noreg i 1945, seier ho til NTB.

– Når tidsvitna forsvinn, er det viktig at resten av oss held dette levande, som det første store allierte samarbeidet dette var.

Måtte takke nei

To norske veteranar vart inviterte til å vere med i Portsmouth, men måtte av helsemessige årsaker takke nei.

Under markeringa torsdag i Normandie i Frankrike deltar derimot éin norsk veteran, 97 år gamle Trygve Hansen. Han slutta seg til den norske marinen då han var på veg heim frå kvalfangst i Antarktis i april 1940.

Det transatlantiske forholdet

Solberg understrekar at det transatlantiske forholdet har vore veldig viktig for Europas fridom gjennom to verdskrigar.

– Det transatlantiske forholdet betyr ekstremt mykje for Noreg. Vi har eit tett militært og sikkerheitspolitisk samarbeid med USA, Storbritannia og andre land som er atlanterhavsorienterte, sa ho.

Solberg meiner slike markeringar er viktig for å styrke dei sikkerheitspolitiske forbindelsane.

– Under Trump er det eigentleg tettare sikkerheitspolitisk samarbeid enn det har vore dei seinare åra med andre. Han er mykje til stades i Nato og i det europeiske samarbeidet, seier ho.

Vann over Nazi-Tyskland

D-dagen var starten på «Operasjon Overlord», den største invasjonen som nokosinne er gjennomført frå sjøen. Meir enn 130.000 allierte soldatar deltok i operasjonen, som vart byrjinga på slutten for Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.

Noreg deltok med både luftskvadronar og skip, og ei rekke nordmenn måtte òg bøte med livet.

Den norske jagaren «Svenner», som var søsterskipet til «Stord», vart senka av ein tysk torpedo tidleg om morgonen på D-dagen. Av ei besetning på 230 mista 33 livet.

Ei minneplate over dei norske falne skal avdukast i Hermanville-sur-Mer i Normandie fredag.

(©NPK)