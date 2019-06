Sudans protestrørsle avviser forhandlingsutspel frå generalane

utenriks

Demonstrantane tar fullstendig avstand frå utspelet til general Abdel-Fattah Burhan, seier talsmannen til protestrørsla, Mohammed Yousef al-Mustafa.

Han seier at invitasjonen til nye forhandlingar ikkje kan vere seriøs sidan militæret har drepe og framleis drep sudanarar.

– Køyretøya deira patruljerer i gatene, dei skyt på folk. Vi held fram protestane våre, motstanden, streiken og ein fullstendig sivil ulydnad, seier han.

Noreg har saman med USA og Storbritannia fordømt angrepet frå sudanske tryggingsstyrkar på demonstrantane. Fråsegna vart offentleggjort tysdag kveld.

Arrangørane av protestane opplyste onsdag at det er funne 40 døde i elva Nilen i Khartoum. Talet på drepne har ifølgje organisasjonen Sudanske legars komité stige til 100.

Generalen som no leier Sudan, hevda onsdag at han opnar for vilkårslause forhandlingar.

– Vi opnar armane for forhandlingar med alle partar, til det beste for landet, sa Burhan etter at dei væpna styrkane i landet i tre dagar har skote med skarpt mot demonstrantar og rive fleire protestleirar.

Burhan hevdar òg at dei som har ansvar for angrepa på demonstrantane, vil bli haldne ansvarlege.

Generalen har tidlegare avbrote forhandlingane med opposisjonen.

Masseprotestane har gått føre seg i fleire månader. Demonstrantane krev at generalane går av og gir makta til ei overgangsregjering.

