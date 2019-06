Toryane har lagt fram tidsplan for val av etterfølgjaren til May

utenriks

Det konservative partiet i Storbritannia la onsdag fram ein tidsplan for valet av ein ny leiar og statsminister.

May går av som leiaren for toryane fredag, men blir sittande som statsminister fram til slutten av juli. Innan då må ein ny leiar vere på plass.

Partiet har no elleve kandidatar til å overta etter May, medan to andre allereie har trekt seg. Fristen for å stille som kandidat går ut måndag.

Den første avstemminga blir halden 13. juni. Då vil kandidatar med mindre enn 5 prosent oppslutning, ryke ut. Dei neste valrundane blir haldne 18. 19. og 20. juni. For kvar runde ryk den minst populære kandidaten ut.

Dei to kandidatane med størst oppslutning vil vere med i ein avgjerande runde der alle dei om lag 160.000 partimedlemmene deltar.

Vinnaren blir kunngjort i veka som byrjar måndag 22. juli.

