utenriks

Det kunngjorde banken torsdag etter det månadlege rentemøtet sitt.

Renta vart sist gong justert i mars 2016 då ho vart kutta til det noverande nivået.

ESB har tidlegare meldt at rentene skal haldast i ro fram til 2020. No melder banken at det tidlegast kjem ein renteauke i midten av 2020.

Den europeiske sentralbanken har ansvaret for pengepolitikken i dei 19 eurolanda.

Dei varslar òg at dei vil tilby låge renter på toårige lån til bankar, for å halde oppe utlån til bedrifter i eurolanda.

(©NPK)