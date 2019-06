IMF oppjusterer økonomisk prognosar for USA

utenriks

IMF ser no for seg at den amerikanske økonomien vil vekse med 2,6 prosent, 0,3 prosentpoeng høgare enn det førre anslaget frå april.

I 2020 kan USA vente seg ein noko lågare vekst på 2,0 prosent, ifølgje ein rapport som pengefondet la fram torsdag.

Sjølv om prognosane for 2019 blir oppjusterte, åtvarar IMF om moglege skjer i sjøen. Eitt av dei er handelskonflikten mellom USA og Kina, som også utgjer ein risiko for den økonomiske utviklinga globalt.

I tillegg åtvarar IMF mot veksande gjeld og aukande økonomisk forskjell. Gjelda til den amerikanske staten stig på ein måte som ikkje er berekraftig, fastslår pengefondet.

Sidan tusenårsskiftet har den amerikanske økonomien stige 23 prosent per innbyggar. Men fleirtalet av innbyggarane har i lita grad tatt del i veksten.

Inntekta til det såkalla median-hushaldet har berre stige 2,2 prosent sidan nyttårsrakettane gjekk til vêrs ved overgangen til år 2000.

– Fordelinga av rikdom og inntekt er stadig meir polarisert, konstaterer IMF.

Pengefondet meiner meir må gjerast for å avgrense forskjellen og hjelpe dei som blir ramma av globaliseringa og auka bruk av teknologi.

(©NPK)