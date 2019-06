Paris strammar inn på bruk av elsparkesyklar

utenriks

Til liks med i Oslo har elsparkesyklar vorte svært populært i den franske hovudstaden. Ifølgje ein rapport som vart lagt fram torsdag, finst det om lag 200.000 elsparkesyklar som blir drivne av tolv ulike selskap i Paris.

Elsparkesyklane dukka for første gong opp i byen i fjor, og på grunn av manglande regelverk har det vore fritt fram for nye operatørar. Ordførar Anne Hidalgo seier elsparkesyklane er i ei juridisk gråsone.

Men etter ein straum av klager og ein endå større straum av skadar og nestenulykker, har bystyret og politiet no innført reglar for bruken av dei populære framkomstmidla.

Øvre fartsgrense er sett til 20 kilometer i timen, og det skal setjast eit tak på kor mange sparkesyklar som kan vere i byen. I tillegg blir det forbode å setje frå seg sparkesyklane overalt. Berre på bestemde stader vil det vere lov å parkere dei.

Ordførar Hidalgo vil òg avgrense talet på operatørar til to eller tre for å få betre kontroll. Den som brukar elsparkesykkel på fortau i Paris, risikerer allereie ei bot på 135 euro, i overkant av 1.325 kroner. Ein kan få ei bot på 35 euro for å parkere ulovleg.

(©NPK)