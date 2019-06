Pave Frans inviterer Putin

utenriks

– Den heilage faderen vil ta imot Russlands president Vladimir Putin 4. juli, seier talsmann Alessandro Gisotti i Vatikanet i ei utsegn.

Det er førebels uklart kva paven og Putin vil halde samtalar om.

Paven har tidlegare kritisert fleire europeiske land og USA, som han meiner ber ved til bålet når dei sel våpen til krigsramma område.

– Grunnen til at det er så mange krigar i verda er at rike Europa og USA sel våpen, som blir brukt til å drepe barn og drepe menneske, sa han i april.

Utan tilgang til desse våpena ville det ikkje vore krig i land som Afghanistan, Jemen og Syria, meiner leiaren for Den katolske kyrkja. Russland er ein av dei sentrale støttespelarane til president Bashar al-Assad i Syria.

Krigen, som vart utløyst av at fredelege demonstrasjonar mot Assad-regime vart slått ned på med hard hand, har ifølgje den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kosta over 350.000 menneske livet.

