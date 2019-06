Putin: USA viser inga interesse for å forlenge New START-avtalen

utenriks

– Viss ingen føler for å forlenge avtalen New START, så vil vi ikkje forlenge han, sa Putin under det økonomiske forumet i St. Petersburg torsdag.

Han peika på at USA ikkje ser ut til å ha noko ønske om å ha samtalar om avtalen sjølv om Russland gong på gong har sagt at landet er villig til å forlenge han.

– Det finst ingen formell forhandlingsprosess. Og i 2021 vil alt vere slutt, sa Putin.

Avtalen vart signert i Praha i 2010 av USAs dåverande president Barack Obama og Russlands dåverande president Dmitrij Medvedev.

Han erstatta Moskva-traktaten som gjekk ut i 2012 og går ut på at talet på kjernefysiske stridshovud blir redusert til langt under talet som var lov under den kalde krigen.

New START-avtalen er saman med INF-avtalen rekna som den viktigaste nedrustingsavtalen mellom USA og Russland.

INF-avtalen vart inngått i 1987. I februar i år trekte USA seg frå avtalen, og Russland gjorde det same dagen etter. USA grunngav avgjerda med at Russland hadde brote vilkåra

Putin meiner at konsekvensane av å la New START-avtalen gå ut vil vere enorme.

– Det vil ikkje vere nokon instrument som avgrensar eit våpenkappløp, til dømes utplassering av våpen i verdsrommet. Det betyr at atomvåpen vil henge over oss alle heile tida, sa Putin.

(©NPK)