Sudan blir suspendert frå Afrikaunionen etter vald mot demonstrantar

utenriks

På Twitter skriv organisasjonen at Sudan vil vere ekskludert frå «alle AU-aktivitetar fram til ei reell etablering av ei sivilt styrt overgangsmyndigheit».

AU legg til grunn at dei ser dette som den einaste måten Sudan kan komme seg ut av krisa på.

Måndag morgon gjekk tung væpna medlemmer av dei sudanske tryggingsstyrkane inn i ein protestleir utanfor hovudkvarteret til hæren i Khartoum. Kraftige skotsalver følgde, og teltet til demonstrantane vart sett i brann.

Talet på drepne har ifølgje organisasjonen Sudanske legars komité stige til 108, etter at 40 personar vart funne i elva Nilen onsdag.

Protestrørsla i landet pressa tidlegare i år hæren til å avsetje president Omar al-Bashir. Militærjuntaen som overtok makta, nektar å innfri kravet til demonstrantane om rask innføring av eit sivilt styre.

General Abdel-Fattah Burhan, som no leier Sudan, hevda onsdag at han opnar for vilkårslause forhandlingar. Protestrørsla meiner invitasjonen til forhandlingar er useriøs, då militæret stadig drep sudanarar.

– Køyretøya deira patruljerer i gatene, dei skyt på folk. Vi held fram protestane våre, motstanden, streiken og ein fullstendig sivil ulydnad, seier talsmann Mohammed Yousef al-Mustafa.

(©NPK)