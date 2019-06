Bilprodusentar ber Trump behalde utsleppsgrenser

utenriks

Store bilprodusentar som Ford, General Motors, Toyota, Honda og Volkswagen ber i eit brev til Det kvite hus om at presidenten ikkje senkar utsleppskrava.

Viss dei nasjonale reglane blir endra, vil California og andre delstatar truleg prøve å innføre eigne krav. Bilprodusentane fryktar ein meir komplisert amerikansk bilmarknad som vil gjere det vanskelegare å setje riktige prisar og avgjere kva slags bilar som skal produserast.

Trump-regjeringa foreslo i fjor å rulle tilbake utsleppsstandardane foreslått av tidlegare president Barack Obama.

Kravet innebar at nye bilar måtte klare seg med under 0,65 liter drivstoff per mil. Dagens krav er på rundt 0,9 liter per mil.

Amerikanske bilar er ikkje akkurat kjent for å bruke lite drivstoff, og produsentane har tidlegare hevda at endringa av krava vil koste milliardar av dollar og føre til høgare bilprisar. Men no har dei altså snudd.

I tillegg til å reversere utsleppskravet for bilar, ønsker Trump-regjeringa òg å fjerne moglegheitene som delstatane har hatt til å fastsetje eigne, strengare utsleppskrav. California og 16 andre delstatar fremma i fjor haust eit søksmål som tar sikte på å stoppe endringane.

