Fleire lettare skadde i kraftig eksplosjon i Linköping

utenriks

Eit tjuetal personar vart lettare skadde i eksplosjonen fredag, og to blir behandla på sjukehus.

Ifølgje Aftonbladet jobbar politiet ut frå ein teori om at det kan ligge ei kriminell handling bak eksplosjonen. Avisa Borås Tidning sit på opplysningar som knyter hendinga til motorsykkelklubben Bandidos, men dette er ikkje stadfesta av andre kjelder.

Øydeleggingane på eksplosjonsplassen er store, og vindauge og balkongar på fleire nabobygg er knuste.

Bilde frå staden viser to leilegheitsbygg på fire og sju etasjar med knuste vindauge og terrassar som er blåsne heilt i stykke.

Meldinga om eksplosjonen i Hamngatan i Linköping kom rundt klokka 9 fredag.

– Vi fekk melding om at personar hadde høyrt eit høgt smell. Vi drog til staden, der det ser ut til at noko har eksplodert. Vi jobbar no med å sikre åstaden og kontrollere om det er nokon skadde, sa pressetalspersonen til politiet Åsa Willsund like etter eksplosjonen.

(©NPK)