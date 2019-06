Greta Thunberg får Amnesty-pris

utenriks

Prisen heiter på engelsk «Ambassador of Conscience» og blir delt ut éin gong i året. Fredag kunngjorde Amnesty International at den svenske tenåringen Greta Thunberg og protestrørsla til skuleelevane er tildelt prisen for å ha stått opp for menneskerettane.

– Menneskerettane og klimakrisa går hand i hand. Vi kan ikkje løyse det eine utan å løyse det andre, seier Thunberg, som meiner det er ei stor ære å få prisen.

I tildelinga blir det vist til prisvinnaranes «unike leiarskap og mot».

Skuleelevar over heile verda starta protestrørsla etter at Thunberg sette seg ned framfor den svenske nasjonalforsamlinga kvar fredag i staden for å gå på skulen for å få merksemd om den manglande innsatsen til politikarane for å få klimaendringane under kontroll.

– Dette er ikkje prisen min, det er alle sin pris. Det er fantastisk å sjå heideren vi får og vite at vi kjempar for noko som betyr noko, seier Thunberg.

Det er ikkje sett nokon dato for prisutdelinga enno.

