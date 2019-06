Kallmyr: – Aukande støtte for IS-domstol

utenriks

– Det er eit aukande momentum for å få til ei internasjonal løysing som sikrar at ein får straffeforfølgt dei som har reist ned til Syria og Irak og deltatt i IS, seier Kallmyr til NTB.

Han var fredag i Luxembourg, der det vart halde eit uformelt frukostmøte om saka i samband med EUs justis- og innanriksministermøte.

– Det var eit konstruktivt møte, oppsummerer Sveriges innanriksminister Mikael Damberg, som var vert for frukosten.

– Det er stor politisk støtte for å jobbe vidare med spørsmålet, seier han.

Saka skal no utforskast vidare gjennom sommaren. Så skal Nederland etter planen arrangere eit nytt ministermøte om saka i samband med opninga av FNs hovudforsamling i New York til hausten.

Men fleire ulike alternativ ligg på bordet, og det er ikkje trekt nokon konklusjon om kva løysing ein skal gå inn for, understrekar Damberg.

– Det er mange vanskar med dette. Vi har ikkje sagt at dette er enkelt, åtvarar han.

Kallmyr er samd.

– Men det viktigaste no er å få greidd ut raskt kva som skal til for å klare det, seier han.

