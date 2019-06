Kraftig eksplosjon i Linköping

utenriks

Førebels er det berre komme meldingar om at personar er lettare skadd, men situasjonen er uoversiktleg.

SVT skriv at eit stort redningsoperasjon er sett i gang på staden, og at skadde blir frakta til sjukehus. Den nasjonale bombegruppa er på veg.

Bilde frå åstaden viser to leilegheitsbygg på fire og sju etasjar med knuste vindauge og terrassar som er blåsne heilt i stykke.

– Det er som ei krigssone, seier ein av dei som står i nærleiken.

Meldinga om eksplosjonen i Hamngatan i Linköping kom rundt klokka 9 fredag.

– Vi fekk melding om at personar hadde høyrt eit høgt smell. Vi drog til staden, der det ser ut til at noko har eksplodert. Vi jobbar no med å sikre åstaden og kontrollere om det er nokon skadde, seier pressetalspersonen til politiet Åsa Willsund til nyheitsbyrået TT.

Willsund seier at årsaka til eksplosjonen førebels ikkje er kjent, og at det ikkje er klart om eksplosjonen skjedde inni eller utanfor bygningen.

Politiet oppfordrar folk om å halde seg unna området som er avsperra.

