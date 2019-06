May går av som partileiar

utenriks

May har ikkje varsla at ho skal tale fredag, men det er venta at ho stadfestar avgangen i eit brev. 62-åringen kunngjorde avgangen i førre månad i ein tårevåt tale.

– At eg ikkje klarte å levere brexit, vil for alltid vere noko eg angrar over djupt, sa ho då.

May vart britisk statsministeren ein snau månad etter at brexitdommen fall i Storbritannia i 2016. Bodskapen hennar etter avstemminga var klar.

Det Storbritannia treng, sa ho, er sterke leiarar som kan lose landet gjennom vanskelege tider, forhandle fram ein så god avtale med EU som mogleg, sameine eit splitta folk og mane fram ein positiv visjon for framtida.

Tøffe år

Men May møtte motstand av harde brexit-forkjemparar i eige parti og EU-vennlege konservative, noko som gjorde vegen til ein ryddig avskjed med EU vanskelegare.

I 2017 heldt ho nyval, ei avgjerd som blir omtalt som ein av dei største tabbane hennar. 62-åringen tapte fleirtalet i Parlamentet, noko som gjorde at ho heller søkte samarbeid med det nord-irske unionistpartiet DUP.

Snautt tre år seinare er fasit at brexit er utsett, avtalen med EU forkasta tre gonger i Underhuset, og britiske veljarar verkar endå djupare splitta enn før.

Vegen vidare

Avgangen til May er startskotet for det som ligg an til å kunne bli ein tøff leiarkamp i det konservative partiet. Valprosessen vil vare til langt ut i juli, deretter skal den nye leiaren overta som statsminister.

Favoritten er Boris Johnson, den tidlegare utanriksministeren som var ein av frontfigurane i kampen for å få Storbritannia ut av EU. Han er no den klart mest populære kandidaten på grasrota i partiet.

Den viktigaste oppgåva til den neste leiaren vil bli å nøste opp i ein brexitprosess som har floka seg fullstendig for britane. EU-skilsmissa er no utsett til 31. oktober, men kan fort bli flytta på nytt viss inga ny løysing kjem på plass.

