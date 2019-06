Asia-børsane opp trass i nye truslar frå Trump

utenriks

President Donald Trump sa måndag at han vil innføre nye, høgare tollsatsar på kinesiske varer viss handelssamtalar med den kinesiske presidenten Xi Jinping ikkje kjem nokon veg når dei to skal møtast seinare i juni.

Trump sa det blir endå større reaksjonar enn det viss ikkje Xi deltar på G20-møtet i Osaka frå 28. til 29. juni i det heile.

På Wall Street avslutta Dow Jones-indeksen opp 0,3 prosent måndag. Då børsen opna i Tokyo, gjekk det først motsett veg, med Nikkei-indeksen ned 0,2 prosent. Etter kvart snudde det likevel etter den litt forsiktige starten, og Nikkei-indeksen avslutta 0,4 prosent opp.

Børsen i Australia avslutta opp 1,3 prosent i Sydney, i Singapore var oppgangen 0,5 prosent, medan Seoul følgde Wall Street med 0,3 prosents oppgang.

I Hongkong avslutta børsen òg i pluss, trass handelsuro og regionale protestar, med Hangseng-indeksen opp 0,76 prosent då handelen var over tysdag.

Salspress

Ifølgje sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities opplever japanske aksjar salspress, og med usikkerheita rundt handelsforholdet mellom USA og Kina er det avgrensa kor mange faktorar som talar for at pilene skal peike oppover.

Planen er altså at USAs president Trump og den kinesiske presidenten Xi skal møtast når G20-møtet går av stabelen seint i juni. Ein talsperson for den kinesiske regjeringa vil likevel ikkje stadfeste at Xi kjem og uttaler at han ikkje har noko informasjon om kommande samtalar for augneblinken.

– Det ville overraske meg om han ikkje kom. Eg trur han kjem, eg har ikkje høyrt at han ikkje skal, sa Trump måndag.

På direkte spørsmål frå TV-kanalen CNBC stadfesta Trump at ein straffereaksjon vil komme om Xi ikkje møter opp, og at reaksjonen blir å innføre toll på kinesiske varer til ein verdi av ytterlegare 300 milliardar dollar.

Mexico-opptur

Førre veke droppa Trump den varsla tollauken mot Mexico etter at ein avtale landa mellom vart inngått, tilsynelatande i siste liten.

Det skal ha blåse liv i håpet om at noko liknande kan skje mellom USA og Kina.

– Medan forventningane er at det til slutt skal opprettast ein avtale, noko som vil vere i interessa til begge partar, byrjar møtet å bygge seg opp til å bli endå ei stor, kompleks risikohending som kan føre til at marknadene blir veldig nervøse i dei kommande dagane og vekene, seier leiar for valutastrategi Ray Attrill i NAB.

