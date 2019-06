Canada forbyr å fange og avle kvalar og delfinar

utenriks

Lovforslaget kom i 2015, og det manglar berre ei symbolsk, kongeleg godkjenning før det er gyldig.

Dyrevernsrørsla i landet er svært fornøgd med vedtaket.

– Dette er ei så viktig sak fordi ho forbyr oppdrett, noko som sikrar at kvalar og delfinar som per i dag blir haldne i små tankar i Canada, blir den siste generasjonen som skal lide, seier kampanjesjef Melissa Matlow i World Animal Protection Canada i ei fråsegn.

Lova får likevel ikkje tilbakeverkande kraft, som betyr at alt marint liv som per i dag lever i fangenskap, framleis kan leve vidare i akvarium og zoologiske parkar.

Det blir òg gjort unntak for marine pattedyr som treng rehabilitering etter skade eller i spesielle tilfelle der styresmaktene gir løyve.

– Canada er no eitt av elleve leiande land som har tatt eit progressivt standpunkt mot å ale opp og halde kvalar, delfinar og niser fanga for moro skuld, seier Nina Devries, ein annan talsperson for gruppa.

Dei seinare åra har fleire reiseoperatørar tatt standpunkt mot vassparkar som held kvalar og delfinar. I fjor kunngjorde den britiske operatøren Thomas Cook at dei ville slutte å selje utflukter til destinasjonar som har spekkhoggarar i fangenskap.

