Demonstrantar i Sudan skal ha vorte valdtatt

Over 70 personar kan ha vorte utsette for valdtekt, opplyser ein legekomité knytt til protestrørsla til avisa.

Tidlegare er det kjent at det vart brukt vald i samband med militærangrepet, og at over 100 demonstrantar vart drepne. Militæret har sjølv lagt fram tal om at 60 personar vart drepne.

Sudan har opplevd omfattande politisk uro sidan desember. I april vart den mangeårige presidenten i landet Omar al-Bashir tvinga til å gå av, og landet har sidan vore styrt av ein militærjunta under leiing av general Abdel Fattah al-Burhan.

Protestane har halde fram, og forhandlingar mellom protestrørsla og militærjuntaen har ikkje ført fram.

Førre veke slo tryggingsstyrkane til mot demonstrantar utanfor forsvarsdepartementet i Khartoum og over 100 menneske skal ha vorte drepne.

