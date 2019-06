Kinesisk rådgivar: USA krev hundrevis av lovendringar i Kina

utenriks

Dei amerikanske krava om store endringar i lovverket i landet var ei sentral årsak til at handelssamtalane mellom USA og Kina braut saman, ifølgje Shi Yinhong.

Han forskar på internasjonal politikk ved Renminuniversitetet og fungerer òg som rådgivar for den kinesiske regjeringa.

Ifølgje Shi er det stor avstand mellom partane – Washington krev sterke mekanismar for å sikre at reglane på opphavsrettsfeltet blir overhalde, medan Beijing ønsker eit langt lausare system, utan automatisk straff for regelbrot.

Shi uttalte seg til den Hongkong-baserte avisa i samband med ein konferanse i byen.

– Tidleg i mai byrja Kina å vurdere det slik at ingen avtale er betre enn ein dårleg avtale. I augneblinken er det slik at Kina og USA har grunnleggande motstridande haldning til kva som vil vere ein god avtale, seier rådgivaren, som føyer til:

– Det har langsamt vorte eit nullsumspel der ingen av partane kan akseptere noko som den andre sida vil sjå på som ein god avtale.

