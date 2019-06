utenriks

– Vi er kjende med at ein norsk borgar har omkomme på Sri Lanka. Vi kan ikkje seie meir om saka enn at pårørande er varsla, seier pressetalsperson Per Wiggen i UD til Nettavisen.

Utanriksdepartementet opplyser overfor avisa at dei av omsyn til teieplikta ikkje vil seie noko om omstenda rundt dødsfallet, eller om kjønn på avdøde.

Ein talsmann ved sjukehuset i Jaffna opplyser til VG at den norske statsborgaren skal ha omkomme etter eit fall.

