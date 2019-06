Ungarsk politi hevar ulykkesskipet i Budapest

utenriks

Kollisjonen mellom turistbåten og cruiseskipet Viking Sigyn skjedde på elva Donau i sentrum av Budapest 29. mai.

Dykkarar har hittil ikkje kunna ta seg inn i båten på grunn av den sterke straumen i elva, etter veker med regn. I staden har redningsoperasjonen dreidd seg om å førebu båten på heving ved å feste vaierar rundt fartøyet, slik at båten kan bli heva av ei kran.

Ein talsperson for politiet sa måndag at heiseoperasjonen kan ta seks timar, slik at dykkarar skal få tid til å søke etter sakna. Så snart båten kjem opp av vatnet vil han bli frakta bort og undersøkt av politiet.

Ei gruppe sørkoreanarar var om bord på turistbåten, som kantra og sokk på nokre sekund etter samanstøyten i slutten av mai månad.

19 menneske er bekrefta døde, medan åtte framleis er sakna og antatt omkomne. Blant dei sakna er ei seks år gammal jente, tillegg til kapteinen på turistbåten. Sju av passasjerane om bord overlevde ulykka.

Den ukrainske kapteinen på Viking Sigyn, som turistbåten kolliderte med, vart arrestert og sikta kort tid etter ulykka. Han er mistenkt for å ha sett maritim trafikk i fare, for å ha forårsaka dødsfall og for å ha sletta informasjon frå telefonen sin etter kollisjonen. Advokatane til mannen har opplyst at han nektar for å ha gjort noko gale.

Torsdag opplyste ungarsk påtalemakt at kapteinen frå før er mistenkt i samband med ein skipskollisjon i Nederland 1. april.

(©NPK)