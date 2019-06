Canadisk hjelpearbeid dømt for overgrep i Nepal

utenriks

Dei to gutane vart funne heime hos mannen i april 2018, etter at etterforskarar hadde overvakt han i fleire veker fordi dei hadde fått tips om at overgrep gjekk føre seg heime hos han. Han vart tiltalt for seksuelt misbruk av barn og skulda for å ha lokka barn frå fattige familiar heim til seg med løfte om utdanning, jobbar og reiser.

Canadiaren, som i fleire tiår har jobba for fleire humanitære organisasjonar, inkludert FN-oppdrag i Liberia og Afghanistan, nektar for alle skuldingar.

Ein talsperson for Kavre District Court opplyste onsdag at retten denne veka fann canadiaren skuldig. Straffeutmålinga kjem 8. juli.

(©NPK)