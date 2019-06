Fem år gammal gut død av ebola i Uganda

utenriks

Uganda har dermed fått sitt første eboladødsfall, og helsestyresmaktene i landet fryktar at epidemien som har kravd rundt 1.400 liv i nabolandet Kongo, no òg skal ramme dei.

Den vesle guten som døydde kom frå Kongo og kom til Uganda saman med mora si tidlegare i år. Natt til onsdag døydde han på sjukehuset der han låg på isolatavdeling.

Den tre år gamle veslebroren til guten og den 50 år gamle bestemora er òg smitta av viruset, og sju andre pasientar er isolerte etter mistanke om ebolasmitte, opplyser Ugandas helseminister Jane Aceng.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) held fredag eit krisemøte der ekspertar skal diskutere kva som kan og må blir gjort for å hindre at ebolaepidemien i Kongo skal spreie seg til Uganda.

WHO startar same dag opp vaksinasjon i Uganda, i samarbeid med helsestyresmaktene i landet og amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaksinen, som først vart tilgjengeleg i fjor, gir ifølgje WHO opp mot 100 prosent vern mot viruset.

Angrep frå militsgrupper har vanskeleggjort innsatsen for å bremse epidemien i Kongo.

