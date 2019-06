utenriks

Labour fremmar forslaget av frykt for at ein framtidig konservativ partileiar og statsminister skal gå inn for «no deal» – ein strategi opposisjonen meiner vil ramme britisk økonomi som ei sleggje.

Blir forslaget vedtatt, vil dei folkevalde få fullmakt til å ta kontroll over situasjonen, slik at regjeringa ikkje kan tvinge dette gjennom utan samtykke frå dei folkevalde.

Forslaget blir òg støtta av det skotske nasjonalistpartiet SNP, Liberaldemokratene og Dei grøne.

