Massakren i Mali: 24 barn blant dei 95 drepne

utenriks

– Alle desse offera for dei grufulle og barbariske handlingane minner oss om at vi som leiarar er ansvarlege for styrke og å få fortgang i sikkerheita, sa statsminister Cisse, som vart statsminister i april.

Forgjengaren hans trekte seg etter ein massakre dogon-militsen gjennomførte mot ein fulani-landsby i mars.

Inga gruppe har førebels tatt på seg ansvaret for massakren mot dogon-landsbyen natt til måndag. Gjerningsmennene opna eld, plyndra og sette fyr på landsbyen, som hadde rundt 300 innbyggarar frå dogon-folket, fortel ein tenestemannen. Mange vart skotne i ryggen.

President Ibraham Boubacar Keita har kunngjort at han vil avslutte ei reise i Sveits for å komme heim og stå ved «mitt folks side i deira smerte», melder Reuters.

Keita blir venta å besøkje åstaden for drapa onsdag.

