utenriks

Lovforslaget blir lagt fram i Parlamentet onsdag.

Blir det vedtatt, vil Storbritannia bli den første store verdsøkonomien som lovfestar eit mål om klimanøytralitet innan 2050.

– Tida er inne for å gå lenger og raskare for å sikre miljøet for barna våre, seier statsminister Theresa May.

– Det er ikkje eit alternativ å bli ståande på sidelinja, seier ho.

(©NPK)