Frontline: Ingen nordmenn på oljetankaren som brenn

Ein representant for tankreiarlaget seier til VG at mannskapet stort sett er folk frå Russland, Georgia og Filippinane.

– Det eg kan seie, er at alle 23 om bord er i god behald. Dei er overførte til eit anna skip i nærleiken, opplyser representanten.

Han fortel at tankskipet Front Altair står i brann i Omanbukta.

Kystvakta i Oman har stadfesta at oljetankaren har vorte utsett for eit angrep. Enkelte kjelder hevdar at skipet har vorte ramma av ein torpedo. Representanten for Frontline kan ikkje stadfeste dette, men seier at «vi har høyrt det same».

Tankskipet Kokuka Courageous skal òg ha vorte utsett for angrep i Omanbukta torsdag.

