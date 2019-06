Høgsterett i Ecuador seier ja til homoekteskap

utenriks

Avgjerda blir sett på som ein milepæl for det katolske landet. Etter lang kamp i rettssystemet kunngjorde høgsterett i Ecuador onsdag avgjerda om at dei to para kan gifte seg. Dommarane stemte i favør av dei fire saksøkarane, med fem mot fire stemmer, etter ei lukka behandling i retten.

Ein av saksøkarane, Efraín Soria, seier til nyheitsbyrået AP at han og kjærasten Xavier Benalcázar straks vil gå i gang med å planlegge bryllaupet og at avgjerda er ei glede for «heile vårt miljø og heile Ecuador».

Det er ikkje umiddelbart klart kva for ei tyding avgjerda får på sikt, men fleire ser på den som ei anerkjenning av likekjønna ekteskap som legg grunnlaget for ei lovendring.

Ecuador vil i så fall følgje ei handfull andre latinamerikanske land som har anerkjent likekjønna ekteskap allereie, inkludert Mexico, Brasil og Argentina.

I alt har 29 land tillèt vigslar av likekjønna, ifølgje den amerikanske nettsida Pew Research Center. Nederland var først ute og vedtok lova allereie i 2001, medan Noreg var det sjette landet i verda då vi innførte felles ekteskapslov i 2008, etter Belgia, Canada, Spania og Sør-Afrika.

I mai vart Taiwan det første asiatiske landet som legaliserte likekjønna ekteskap, sjølv om eit fleirtal i befolkninga var imot dette ved ei folkerøysting i 2018.

