Eriksen Søreide: For tidleg å seie kven som står bak tankskipsangrep

– Det er for tidleg å slå fast og konkludere med kven som står bak, men eg er veldig bekymra for den situasjonen vi ser i området. Det skal veldig lite til før det eskalerer, seier Eriksen Søreide til NRK.

Ho viser til at Sjøfartsdirektoratets varsel torsdag om at norske skip bør vise høg aktsemd.

– Det er ein direkte konsekvens av at spenningsnivået i regionen er veldig stort, seier Eriksen Søreide.

Sjøfartsdirektoratet heva torsdag tryggingsnivået for norske skip frå nivå éin til nivå to, som er det nest høgaste nivået. Det betyr at skipa må setje i verk tiltak i samsvar med sikringsplanane på skipa.

Sjøfartsdirektoratet ber norske skip om å utvise høg aktsemd og vere årvakne i Omanbukta-regionen etter angrepet mot to tankskip torsdag og angrepa mot fire tankskip førre månad.

Søreides pressetalskvinne Astrid Sehl viste torsdag til Sjøfartsdirektoratets råd og sa at norske styresmakter er bekymra.

– Noreg er ein av dei leiande skipsfartsnasjonane i verda, og for oss er fri navigasjon og sikker segling på hava svært viktig, sa Sehl.

