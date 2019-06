Irans FN-delegasjon avviser skuldingar om tankskipsangrep

utenriks

FNs tryggingsråd diskuterte hendingane i Omanbukta torsdag, der dei to tankskipa Front Altair og Kokuka Courageous truleg vart angripne.

Tryggingsrådet diskuterte hendingane og utviklinga den siste tida bak lukka dører, etter krav frå USA. USA skuldar Iran for å stå bak angrepet, noko Irans FN-delegasjon i ei fråsegn seint torsdag nekta for på det sterkaste.

– USA og deira regionale allierte må slutte å hisse til krig, heiter det i fråsegna.

Iran påpeikar at landet fordømmer angrepa på det sterkaste og krev uavhengig gransking.

Samla fordømming

Kuwaits FN-ambassadør Mansour Al-Otaibi sa etter møtet at han ikkje kan komme med noka offisiell erklæring på vegner av rådet om dei siste angrepa.

– Men vi er veldig tilfredse med å høyre at alle rådsmedlemmene fordømmer det som er skjedd. Det er eit brot på internasjonale lover, og det er ei kriminell handling, seier Al-Otaibi.

Han seier at dei andre rådsmedlemmene ikkje deler USAs oppfatning om at Iran står bak angrepa og viser til at det ikkje finst klare bevis som knyter iranske styresmakter til angrepa.

Al-Otaibi understrekar vidare at alle landa ønsker ei upartisk og objektiv gransking.

– Vi ønsker å vite kven som stod bak desse hendingane, seier han.

Det vart ikkje diskutert på møtet kven som eventuelt skal få ansvaret for ei etterforsking.

Skuldar Iran

USAs fungerande FN-ambassadør, Jonathan Cohen, hadde allereie vore ute og kalla det påståtte angrepet «uakseptabelt» og hevda at Iran kan stå bak.

– Iran blir verande den mest betydelege trusselen mot fred og sikkerheit i regionen, og landet er involvert i ei rekke vondsinna aktivitetar i regionen, seier han.

I Irans fråsegn heiter det at «det er USAs sanksjonar og militære opptrapping i Golfen som utgjer den mest betydelege trusselen mot fred og sikkerheit i regionen».

Etter møtet i Tryggingsrådet sa Cohen at Iran burde komme USA i møte med diplomati, ikkje «terror, angrep på skip, infrastruktur og diplomatiske anlegg».

– Prøver å tenne

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Egypts tidlegare utanriksminister Ahmed Aboul Gheit, rettar òg ein skuldande peikefinger mot Iran.

– Enkelte i regionen prøver å tenne på regionen, og vi må ha dette klart for oss, seier han.

Aboul Gheit viste til «terroristangrepa» mot oljetankarar utanfor Dei sameinte arabiske emirata 31. mai, og angrepa frå dei jemenittiske Houthi-opprørarane mot ein saudiarabisk oljeinstallasjon same dag.

– Verdssamfunnet må sende eit utvitydig og klart svar til naboane våre om at undergravande aktivitetar ikkje lenger er akseptabelt, seier han.

