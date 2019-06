Millionar er trua av svolt i Sør-Sudan

utenriks

Ved årsskiftet var 6,1 millionar menneske i Sør-Sudan trua av svolt, men talet har no stige til 6,9 millionar, ifølgje FN.

61 prosent av innbyggjarane i landet må stå over måltid, og for 1,8 millionar er situasjonen no kritisk, konkluderer FNs matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og FNs barnefond (UNICEF) i ein felles rapport.

– Svolten i Sør-Sudan når nye høgder kvart einaste år, og millionar av menneske er no usikre på kvar dei skal finne det neste måltidet. Det gjeld særleg på denne tida av året, seier Hsiao-Wei Lee ved WFPs kontor i Juba.

