Mogleg eksplosjon nær grensa mellom Kina og Nord-Korea

utenriks

Det opplyser kinesiske seismologi-styresmakter måndag. Nærare detaljar om hendinga er så langt ikkje kjent.

Ifølgje det kinesiske jordskjelvsenteret vart det klokka 19.38 lokal tid registrert eit skjelv med ein styrke på 1,3 i byen Hunchun i den nordaustlege Jilin-provinsen. Byen ligg rett ved grensa til Nord-Korea.

Meldinga om skjelvet kom berre éin time etter at det vart kjent at den kinesiske presidenten Xi Jinping skal besøkje Nord-Korea torsdag og fredag denne veka. Det er første gongen på 14 år at ein kinesisk leiar besøkjer Nord-Korea.

(©NPK)