Donald Trump stadfesta at han går for attval i 2020

utenriks

Trump kom med kunngjeringa, som venta, under eit folkemøte i Orlando i Florida tysdag kveld.

– Offisielt lanserer eg kandidaturet mitt for å stille som president i USA i 2020. Eg kan love dykk at eg aldri vil svikte dykk, sa Trump til dei fleire tusen tilhøyrarane.

Trump lodda stemninga blant publikum om han skulle behalde slagordet – «Make America Great Again» – eller om dei i staden skulle gå inn i den nye valkampen med det nye «Keep America Great». Ikkje uventa var det siste forslaget som fekk suveren størst tilslutning frå publikum.

– Så møt opp og stem. Vi skal ha ein stor dag på valdagen, ein stor, stor dag, sa Trump til begeistra tilhøyrarar.

– Vi gjorde det éin gong, no skal vi gjere det igjen og denne gongen skal vi avslutte jobben, sa Trump vidare og ramsa opp mange saker han har rydda opp i under presidentperioden sin.

– Aldri sosialistisk

Presidenten kom folkemøtet saman med kona Melania Trump. Visepresident Mike Pence og kona hans Karen var òg til stades på arrangementet på arenaen Amway Center.

I kjend stil heldt Trump ein tale der han langa ut Mot media han hevdar spreier falske nyheiter, Mot demokratane han meiner sviktar låginntektsgruppene i USA og om behovet for å stengje grensene. Han trekte fram at folk sjølv må få moglegheita til å velje si eiga helseforsikring og ikkje må vere tvinga til å betale for andre enn seg sjølv.

– USA vil aldri bli eit sosialistisk land, sa Trump med tilvising til konkurrent Bernie Sanders.

Innvandring og abort

Trump snakka lenge om innvandring og behovet for å stengje grensene. Han roste dei tilsette i grensekontrollen i landet på den eine sida og kritiserte i neste runde demokratane for å svikte USAs låginntektsgrupper som må slåst om dei same jobbane som ulovlege immigrantar.

– Demokratane har vorte meir radikale og meir ekstreme enn nokon gong. Det er moralsk forkasteleg og eit svik Mot den amerikanske middelklassen og faktisk den amerikanske måten å leve på. Folk renn inn, sa Trump som la til at han hadde håp om ei endring etter avtalen med Mexico.

Også temaet om abort vart tatt opp under talen. gjennom Trumps tid som president har fleire konservativt styrte delstatar innførte strengare reglar Mot å ta abort, fleire stader så rigide at det i praksis har vorte forbode. Målet skal vere å få endra ein omstridd høgsterettsdom frå 1973 som slår fast at retten til abort, er verna av Grunnlova.

– Republikanarar trur at alt liv er eit heilagt liv frå Gud. Derfor har eg bede Kongressen å forhindre ekstremt seine abortar, sa Trump til solid godkjenning frå forsamlinga.

(©NPK)