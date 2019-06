Lego vil byte ut plast med miljøvennleg alternativ

utenriks

Forskarar ved Aarhus Universitet har konkludert med at det finst alternativ til plasten som vil gjere nye miljøvennlege legoklossar held seg like godt som dei gamle. Resultata er publiserte i tidsskriftet Royal Society of Chemestry.

– Legoklossar har vist seg å halde utruleg godt, og meininga er at nye klossar av nye, beredyktige og grøne materiale skal halde seg like godt, seier kjemiingeniør og doktorgradsstudent Emil Andersen i ei pressemelding onsdag.

For at det nye materialet skal kunne brukast i legeklossar, har Lego sett eitt ufråvikeleg krav: Produkta skal kunne tole like mykje som alminnelege legoklossar. Dei skal rett og slett kunne halde på forma sjølv etter hardhendt leik i fleire generasjonar.

Dagens legoplast har vore brukt i 60 år.

Ifølgje Legos prosjektleiar René Mikkelsen er dei nye forskingsresultata «et skritt på vei mot målet».

Lego lanserte i 2018 dei første produkta sine av plast laga av sukkerrøyr. Målet er at alle produkt, òg emballasjen, skal vere laga av beredyktig plast innan 2030.

(©NPK)