Tre russarar og éin ukrainar sikta for MH17-nedskytinga i 2014

utenriks

Det opplyste leiaren for gruppa Wilbert Paulissen på ein pressekonferanse i Nederland onsdag.

Det er dei tre russiske borgarane Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Oleg Pulativ, og dessutan den ukrainske statsborgaren Leonid Khartjenko, som er sikta. Dei fire er etterlyste over heile verda, og sikta for å ha frakta ein BUK-rakett frå Russland til Aust-Ukraina.

To av russarane er knytt til russisk militær etterretning, ifølgje etterforskarane. Den siste har tidlegare vore oberst i den russiske etterretningstenesta (FSB), og var leiar i dei russiskstøtta styrkane i Aust-Ukraina då flyet vart skote ned.

– Eg kan berre seie at det ikkje var opprørarar i Ukraina, som skaut ned Boeing-flyet, seier Igor Girkin til det russiske nyheitsbyrået Interfax.

Ber ikkje om utlevering

Ifølgje etterforskarane var den opphavlege planen å «skyte ned eit militærfly». Dei seier vidare at dei har funne at det var ei direkte kommandolinje mellom ukrainske opprørarar og Russland.

Etterforskarane opplyser at dei ikkje vil be Russland og Ukraina om å utlevere dei fire som er sikta for nedskytinga, på grunn av at lovgivinga i landa ikkje tillèt det.

– På kort sikt vil vi be Russland om å overlevere stemningane til dei sikta som oppheld seg i landet, seier aktor Fred Westerbeke.

Russland har tidlegare nekta for å ha vore innblanda i nedskytinga, og har hevda raketten kan ha vorte skoten opp av ukrainske styrkar.

298 omkom

Tidlegare har etterforskarane sagt at dei meiner flyet vart skote ned med ein russiskprodusert BUK-rakett av typen 9M83 frå Russlands 53. luftvernsbrigade, stasjonert i Kursk i Russland.

Boeing 777-flyet som var på veg frå Amsterdam til Malaysia, vart skote ned 17. juli 2014. Alle dei 298 om bord vart drepne i nedskytinga, dei fleste av dei var nederlendarar.

Etterforskingsgruppa blir leidd av nederlandske styresmakter og har òg malaysiske, australske, belgiske og ukrainske representantar. I tillegg til fysiske bevis, har gruppa òg gått gjennom bilde, filmopptak og vitneforklaringar.