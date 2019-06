22 menneske er frykta drukna utanfor Spania

utenriks

Båten skal ha forlate Marokko med 49 menneske om bord tysdag, ifølgje ein frivillig organisasjon som varsla spanske styresmakter om båten. Organisasjonen hevdar 22 personar drukna i forliset. Ein talsperson for den spanske kystvakta seier til nyheitsbyrået AFP at mellom 20 og 22 personar er sakna.

Onsdag ettermiddag vart båten oppdaga av ei ferje som gjekk mellom Motril i Spania og Nador i Marokko. 27 menneske vart redda, og talspersonen for kystvakta seier at redningsmannskapa ikkje såg nokon andre i vatnet.

Helena Maleno Garzón frå menneskerettsorganisasjonen Caminando Fronteras antar at alle dei sakna er døde.

– I dag drukna 22 menneske. Dei var om bord på båten som vi varsla om i går. Dei drukna fordi ingen tok bryet med å redde dei, skriv ho på Twitter.

Sidan januar er 569 migrantar registrerte drukna eller sakna i Middelhavet. 173 av dei prøvde å ta seg til Spania, ifølgje FN.

For ei veke sidan opplyste den spanske kystvakta at den redda 49 menneske frå ein overfylt båt som hadde drive rundt i Middelhavet i nesten to dagar.

