Kim seier at Nord-Korea framleis ventar på eit positivt svar frå USA

– Nord-Korea er villig til å vere tolmodig, sa Kim då han torsdag møtte den kinesiske presidenten Xi Jinping då sistnemnde starta eit to dagar langt statsbesøk i Nord-Korea.

Det er første gongen på 14 år at ein kinesisk leiar besøkjer Nord-Korea. Kim har sjølv vore fire gonger i Kina, og han skal i lang tid ha ønskt å få Xi på besøk.

Det blir antatt at den kinesiske leiaren har venta med besøket for å vente resultatet av atomsamtalane mellom Nord-Korea og USA.

Både forholdet til USA og Nord-Koreas atomprogram vil truleg vere viktige tema i samtalane. Ifølgje Kim har Nord-Korea det siste året sett i verk mange positive tiltak for å unngå ein spent situasjon, men utan at det har komme noko positivt svar frå «de relevante partane».

– Dette er ikkje det Nord-Korea ønsker, sa Kim under møtet med Xi, ifølgje den kinesiske rikskringkastaren CCTV.

Utfordringar med Trump

Både Xi og Kim har på kvart sitt vis støytt på utfordringar i forholdet til president Donald Trump. Medan Kina har hamna i ein alvorleg handelskonflikt, har Nord-Korea skulda Trump for ikkje å vere seriøs i forhandlingane om atomvåpenprogrammet i landet.

Xi kom Pyongyang saman med kona si Peng Liyuan, utanriksminister Wang Yi og andre representantar for det kinesiske regimet.

Eit bilde publisert av CCTV viser ein stor kontingent med nordkoreanarar som tar imot den kinesiske presidenten, med eit militærorkester i bakgrunnen.

I ein kommentar formidla av det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua, heiter det at Kina kan spele ei konstruktiv rolle som mellommann for å bryte den vonde sirkelen av mistillit mellom Nord-Korea og USA og på den måten opne for atomnedrustning.

USA krev at regimet i Pyongyang kvittar seg med atomvåpen før det kan bli snakk om å oppheve sanksjonane mot landet. Nord-Korea prøver seg derimot på ei meir stegvis tilnærming. Regimet vil at ei innrømming frå deira side skal bli møtt med ei lette av dei økonomiske sanksjonane frå amerikansk side.

Kina åtvarar

Kina synest å støtte den nordkoreanske tilnærminga og ber partane ha fornuftige forventningar og avstå frå å innføre einsidige tiltak og fremme urealistiske krav.

Ein tidlegare nordkoreansk diplomat, som hoppa av i 2016, trur at Kim Jong-un vil be Xi Jinping om å overlevere ein bodskap til Donald Trump når presidentane treffest på G20-møtet i Japan neste veke.

Den tidlegare diplomaten Thae Yong-hu trur at Kim vil foreslå eit eller anna kompromiss om atompolitikken for å legge til rette for eit tredje toppmøte med den amerikanske presidenten.

Forholdet mellom Nord-Korea og USA har verka fastlåst etter toppmøtet nummer to mellom Trump og Kim i Vietnam i februar.

