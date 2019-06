May: – Vi vil bidra konstruktivt så lenge vi er med i EU

utenriks

– Så lenge vi er medlemmer av EU, vil vi opptre i samsvar med pliktene og rettane våre. Vi vil gjere det vi alltid har sagt at vi vil gjere og bidra konstruktivt så lenge vi er medlemmer av EU, sa May på veg inn til det som kan vere det siste EU-toppmøtet hennar.

– Det er i alle fall det siste som er planlagt. I framtida vil vi sjølvsagt ta ei anna rolle fordi vi vil vere utanfor unionen. Då skal vi finne vegen vidare som eit globalt Storbritannia, ein uavhengig, suveren stat.

May seier britane òg i framtida vil ha ein nær og djuptgåande partnarskap med EU, og at eit Storbritannia utanfor EU vil stå overfor mange av dei same utfordringane, ikkje minst utanrikspolitisk og når det handlar om klimaendringar. Det var òg dei områda ho trekte fram som spesielt viktige under toppmøtet i Brussel torsdag og fredag.

– Og så blir det jo diskusjonar om kven som skal leie dei store EU-institusjonane i tida som kjem.

(©NPK)