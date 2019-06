SOHR: 28 drepne av regjeringsstyrkar i Syria

utenriks

Luftangrepet skjedde i Idlib-provinsen nordvest i Syria onsdag kveld, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag. Dei melder at tolv sivile vart drepne då bomber vart sloppe over ein landsby i området. Ein fotograf frå nyheitsbyrået AFP på staden fortel at butikkar vart øydelagt og at leivningar frå dei døde vart funne over hundre meter unna nedslagsfeltet til bombene.

Fire andre sivile vart drepne i eit anna angrep sør i Idlib-provinsen medan ein person vart drepen like ved provinshovudstaden, opplyser SOHR.

Lenger nord i Hama-provinsen vart 11 opprørarar drepne i eit rakettangrep frå regjeringsstyrkane onsdag. Dagen før var minst 55 menneske drepne i harde kampar i området, inkludert 14 soldatar frå regimevennlege styrkar.

Over 400 sivile har vorte drepne etter at syriske styrkar med støtte frå Russland tok opp att bombinga i Idlib i april, ifølgje SOHR. Totalt er over 370.000 menneske drepne i konfliktane i Syria sidan dei starta i 2011.

(©NPK)