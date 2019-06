FN held tilbake mat til opprørskontrollerte område i Jemen

utenriks

Ifølgje WFP har det komme opplysningar om at houthi-opprørarane lèt vere å la maten komme dei mest svoltne innbyggarane til gode.

FN-organisasjonen opplyste fredag at dei har stoppa operasjonane sine i hovudstaden Sana, som har vore kontrollert av opprørarane sidan 2014.

Suspensjonen vil ramme rundt 850.000 menneske, heiter det i ei fråsegn.

Avgjerda blir sett i verk mindre enn ei veke etter at ein WFP-leiar skulda opprørarane for at mat har komme på avvegar. Houthiane avviser skuldingane.

WFP ønsker at det blir oppretta eit biometrisk registreringssystem som kan sørge for at maten kjem til dei som treng han mest.

Ifølgje WFP har organisasjonen fleire gonger bedt opprørarane om rom og fridom til å operere upartisk og uavhengig.

Nyheitsbyrået AP rapporterte ved årsskiftet at væpna fraksjonar på begge sider av konflikten stel mat det er stort behov for, enten ved at maten blir delt ut til krigarar, eller ved at han blir seld vidare for å skaffe pengar. Ifølgje AP blokkerer enkelte grupper òg leveransar til lokalsamfunn som dei ser på som fiendane sine.

