Forskar: Trumps «angrepsordre» kan vere psykologisk krigføring

Fleire medium skriv at det amerikanske militæret torsdag førebudde eit angrep på radarstasjonar, rakettbatteri og andre mål i Iran, men at angrepet vart avblåse av Trump i siste liten.

Trump sjølv seier at han ombestemte seg då han fekk vite at det kunne ta livet av 150 menneske.

– Ti minutt før angrepet stansa eg det – det var ikkje proporsjonalt med nedskytinga av ein ubemanna drone, skriv Trump på Twitter fredag.

Han legg til at Iran aldri vil greie å skaffe seg atomvåpen.

Kjelder i den amerikanske regjeringa har opplyst til New York Times at presidenten ombestemte seg etter at kampfly visstnok hadde tatt av og marineskip var sette i angrepsposisjon.

Skeptisk forskar

NUPI-forskar Kjetil Selvik peikar på at påstandane om angrepsplanane sender eit signal til Iran om at handlingane i landet kan få store konsekvensar.

– Dei kan dermed vere eit ledd i psykologisk krigføring. Det handlar om å skremme fienden med ord eller truslar om krig, seier han til NTB.

Selvik strekar under at han generelt er skeptisk til opplysningar som kjem frå partane i det storpolitiske spelet som går føre seg mellom Iran og USA.

Han seier vi ikkje veit om amerikanske journalistar sjølv har fått fatt i hemmelege opplysningar om eit angrep, eller om opplysningane bevisst har leke av USAs regjering.

Det var natt til torsdag at Iran skaut ned eit ubemanna amerikansk overvakingsfly. Iran hevdar dronen var i iransk luftrom, medan USA meiner han vart skoten ned i internasjonalt luftrom.

– Vart åtvara av Trump

Iranske kjelder har sagt til nyheitsbyrået Reuters at dei fekk ei åtvaring frå Trump sjølv natt til fredag. Bodskapen vart formidla av Oman, sidan USA og Iran ikkje har diplomatiske samband.

Dette vart likevel avvist av ei offisiell iransk kjelde få timar seinare.

– Amerika sende ikkje nokon beskjed gjennom Oman til Iran. Det er ikkje noka sanning i det, seier Keyvan Khosravi, talsmann for det nasjonale iranske Tryggingsrådet, til iransk TV.

Ifølgje dei første ikkje namngjevne kjeldene åtvara Trump om at eit amerikansk angrep på Iran var på trappene veldig snart. Samtidig skal han ha sagt at han var imot krig og at han ønskte samtalar frå Iran.

Iranarane svarte visstnok at det er den øvste leiaren i landet, ayatolla Ali Khamenei, som må ta stilling til eventuelle samtalar.

– Stor fare for krig

Kjetil Selvik seier han trur verken Trump eller Khamenei ønsker ein militær konflikt. Likevel meiner han krigsfaren er stor.

Ein av grunnane er at det kan vere vanskeleg for landa å finne ein veg ut av ein situasjon som blir stadig meir spent og konfliktfylt.

I forkant av drone-nedskytinga har USA skulda Iran for å stå bak sabotasje mot ei rekke tankskip. Iran avviser skuldingane, men USA hevdar å ha bevis for at Iran står bak.

– Viss dei held fram i dette giret, er det stor fare for at det ein gong går gale, seier Selvik, som er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI).

Økonomiske sanksjonar

I tillegg er det påverknadsrike personar både i USA og Iran som truleg er meir konfliktsøkande enn Trump og Khamenei.

I Iran blir Revolusjonsgarden rekna som meir risikovillig enn regjeringa i landet. Og Trumps nasjonale tryggingsrådgivar, John Bolton, har lenge vore tilhengar av eit militært angrep på Iran for å fjerne dei noverande iranske leiarane frå makta.

Etter at Trump i fjor trekte USA frå den internasjonale avtalen om Irans atomprogram, har han innført svært harde økonomiske sanksjonar mot Iran.

Regjeringa i Iran håpte lenge at det kunne vere mogleg å redde avtalen med støtte frå land i Europa. Men iranske styresmakter har no varsla at også dei kjem til å bryte med ei av avgjerdene i avtalen.

– Det kan verke som dei har gått over til ein strategi som går ut på å presse tilbake, seier Selvik.

