Iran avviser å ha vorte varsla om angrep

Iranske kjelder opplyste tidlegare på dagen til Reuters at USAs president Donald Trump gav Teheran eit slikt varsel. Iran og USA har ikkje diplomatiske samband, og bodskapen frå Trump skal ha vorte formidla av Oman.

Samtidig som Trump visstnok åtvara om eit planlagt angrep, skal han òg ha sagt at han var imot krig og at han ønsker samtalar.

Iranarane svarte visstnok at det er Irans øvste leiar, ayatolla Ali Khamenei, som må ta ei avgjerd om eventuelle samtalar. I tillegg skal dei ha gjort det klart at eit angrep på Iran vil få regionale og internasjonale konsekvensar.

Ei offisiell kjelde avviser likevel meldinga.

– Amerika sende ikkje nokon beskjed gjennom Oman til Iran. Det er ikkje noko sanning i det, seier Keyvan Khosravi, som er talsmann for det nasjonale iranske Tryggingsrådet, til iransk TV.

Det spente forholdet mellom Iran og USA vart ytterlegare forverra då Iran natt til torsdag skaut ned eit førarlaust amerikansk overvakingsfly. Iran hevdar dronen var i iransk luftrom, medan USA meiner han vart skoten ned i internasjonalt luftrom.

Trump skreiv på Twitter fredag at USA var i gang med å førebu eit gjengjeldingsangrep på Iran, men at det vart avblåse berre 10 minutt før det vart utført. Ifølgje presidenten skjedde det då han fekk vite at det kunne ta livet av 150 menneske, noko Trump skriv at ikkje stod i forhold til tapet av ein ubemanna drone.

