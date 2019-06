Titusenvis av tyske miljøaktivistar kjempar mot tysk kolproduksjon

utenriks

Mange tusen freista å ta seg fram til ei kolgruve og okkupere henne, medan andre igjen deltok i fredagsmarsjane som vart dratt i gang av den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, og som har vorte eit internasjonalt fenomen.

Rundt 20.000 ungdommar frå 17 land strøymde til den tyske grensebyen Aachen, der vegen er kort til både Belgia og Nederland.

«Klimarettferd utan grenser» stod det på banner som vaia i vinden. På andre lydde bodskapen «Hev stemma, ikkje havnivået». Mange av dei unge fredagsaktivistane skulle seinare på dagen slutte seg til kol-demonstrantane som leika katt og mus med politiet og prøvde å nå Garzweiler-gruva, eit enormt dagbrot som måler 48 kvadratkilometer.

Evig vekst

– I dag stakar vi ut kursen mot ei framtid utan fossilt drivstoff, utan utnytting og utan den destruktive jakta på uendeleg økonomisk vekst, sa Sina Reisch, talsperson for kolaksjonistane.

Markeringane får stor merksemd i Tyskland, der målingar plasserer uro for global oppvarming på toppen av lista over aktuelle samfunnsspørsmål. Partiet Dei Grøne veks og er snart på storleik med regjeringspartiet til statsminister Angela Merkel.

Klimamål

Tyskland er Europas økonomiske stormakt og har lenge vore ein forkjempar for fornybar kraft, som sol og vind, og utfasing av atomkraft. Men landet er framleis for avhengig av billeg kol til å kunne nå klimamåla sine.

Merkels regjering har som mål å fase ut kol innan 2038, ein frist som aktivistane totalt avviser under tilvising til at ekstremvêret har slått inn for lengst og at hava stig og isbreane smeltar.

