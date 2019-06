USA tar Iran-konflikten til FNs tryggingsråd

utenriks

Diskusjonane skal ifølgje ei ikkje namngitt kjelde handle både om dei siste angrepa Mot oljetankarar, som USA skuldar Iran for å stå bak, og nedskytinga av eit ubemanna overvakingsfly.

USA hevdar at nedskytinga av det amerikanske militærflyet skjedde i internasjonalt luftrom, medan Iran hevdar at det vart skote ned i iransk luftrom.

Ein talsmann for FNs generalsekretær António Guterres stadfesta same dagen at FN-sjefen har fått eit brev frå Iran som er gitt vidare til FNs tryggingsråd.

I brevet skriv Irans FN-ambassadør at dronen som Iran skaut ned, openbert var på spionasjetokt, og at han flaug inn i iransk luftrom.

