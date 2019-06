Australia hentar heim åtte barn av IS-krigarar frå Syria

utenriks

Barna er dei første som Australia hentar tilbake, etter at IS' kamp i Syria kollapsa. Fleire australske og britiske medium skriv om saka måndag.

– Det faktumet at foreldra utsette barna sine for fare ved å ta dei med seg inn i ei krigssone var ei forakteleg handling. Men barn bør ikkje bli straffa for lovbrota til foreldra sine, seier statsminister Scott Morrison i ei fråsegn gjengitt av Sydney Morning Herald.

Fem av barna er medlemmer av familien til Khaled Sharrouf. IS-krigaren vart i 2014 internasjonalt omtalt etter bilde der han lét sin då sju år gamle son halde eit avkappa hovud frå ein syrisk soldat.

Både sonen og Sharrouf sjølv er seinare drepne i Syria, det same er ektefellen. Paret hadde òg tre andre barn, det er to døtrer på 17 og 18 år, og ein åtte år gammal son. Den eldste av søstrene vart allereie som 13-åring gifta bort, og har sidan fått to eigne barn. Alle vil no bli henta tilbake til Australia av styresmaktene og overlatne til bestemora si i Sydney.

Tre andre barn etter ein annan avdød IS-krigar vil bli sendt til Melbourne og tatt hand om der.

– Minst 50 andre australske barn og kvinner er framleis i leirar nord i Syria, mellom dei mange som er sjuke eller såra, seier leiar Paul Ronalds i Redd Barna i Australia.

