EU tok feil: Matvarene er ikkje dårlegare i aust

Det var klager frå forbrukarar i fleire austlege medlemsland som fekk EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker til å ta opp saka for snart to år sidan.

Klagarane meinte enkelte mat- og drikkevarer, som kaffi eller fiskepinnar, smakte annleis i heimlandet enn andre stader, sjølv om innpakninga var identisk.

– Dette kan eg ikkje akseptere, sa Juncker då han heldt talen sin om tilstanden til unionen i september 2017.

– Slovakarar fortener ikkje mindre fisk i fiskepinnane, ungararar mindre kjøtt i matrettene og tsjekkarar mindre kakao i sjokoladen, sa han.

No har EU-kommisjonens eigne analytikarar undersøkt 1.380 prøver av 128 ulike matvarer frå 19 ulike medlemsland.

– Resultata er blanda, konstaterer EU-kommissær Tibor Navracsics, som har leidd granskinga.

EU-kommisjonens rapport viser nemleg at 9 prosent av produkta som er undersøkte, har ulike ingrediensar i ulike medlemsland, sjølv om innpakninga er identisk.

Men det er ikkje funne noko konsekvent mønster i kvar dei dårlegaste variantane blir selde.

– Eg er glad for at det ikkje er funne nokon bevis for eit skilje mellom aust og vest, seier Navracsics.

