Rike amerikanarar krev meir skatt

– USA har ei moralsk, etisk og økonomisk forplikting til å auke skatten på rikdom, heiter det i eit brev frå gruppa, som består blant andre av milliardæren George Soros, Facebook-gründeren Chris Hughes, arvingane etter Walt Disney og eigarane av hotellkjeda Hyatt.

Dei meiner at meir skatt på rikdom vil styrke USA, og at dette kan brukast i kampen mot klimakrisa. Det vil betre økonomien, betre helseforholda, skape moglegheiter for fleire og styrke demokratiet.

Det er i hovudsak dei mange demokratiske presidentkandidatane som er målgruppa for utspelet. Dei blir oppmoda til å gjere auka skatt for dei rike til ei valkampsak. Senator Elizabeth Warren, som er blant kandidatane, har allereie lansert eit forslag om skatteauke.

Det er til saman 19 superrike, ein av dei er anonym, som har signert kravet om auka skatt. Fleire av dei er allereie kjente for å støtte progressive idear som kamp mot klimaendringar og aukande forskjellar mellom fattige og rike.

