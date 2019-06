Tysk kolprodusent vil rettsforfølge klimaaktivistar

utenriks

Over 1.000 klimaaktivistar tok seg laurdag ulovleg inn på det 48 kvadratkilometer store dagbrotet i Garzweiler, vest i Tyskland, der RWE vinn ut brunkol som blir brukte i den tyske kraftindustrien. Inntrenginga førte til at utgravinga av kol måtte stoggast. Politiet prøvde å få kontroll på demonstrantane, men det var først søndag morgon at området var tømt for uvedkommande.

Åtte politimenn er melde skadde etter hendingane. Kor mange av aktivistane som er tekne inn av politiet er det ikkje opplyst om.

I etterkant seier RWE at dei har gitt mange åtvaringar om at dei vil rettsforfølge dei som ulovleg bryt seg inn på eigedommen og blokadane deira som er haldne for å hindre transporten av kol vekk frå området.

– Selskapet har lide eit økonomisk tap som vi no reknar på. RWE er heilt dedikert på å nå klimamål, seier administrerande direktør Frank Weigang i RWE, og hevdar selskapet har redusert CO2-utsleppa sine med 60 prosent frå 2012 til 2018.

Søndag hadde klimaaktivistar framleis sperra tilførselen av kol til Neurat-kraftstasjonen, ein av Tyskland største koldrivne kraftverk, ved å sitje i skjenegangen, men RWE opplyste om at aksjonane ikkje trua produksjonen av elektrisitet.

